Tanzanie: Le pays renforce la préparation aux catastrophes par des mesures stratégiques

Addis Ababa — Le Premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a annoncé mardi cinq initiatives majeures visant à renforcer la capacité du pays à répondre aux catastrophes naturelles et humaines, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement à protéger les vies et les biens.

S'exprimant lors d'un événement marquant la Journée mondiale de l'aide humanitaire dans la capitale nationale de Dodoma, M. Majaliwa a déclaré que ces mesures s'inscrivaient dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la gestion des catastrophes à l'échelle nationale.

Ces mesures comprennent l'allocation de fonds pour reconstruire les infrastructures et les maisons endommagées, la distribution de fournitures de secours d'urgence, la mise en place d'une salle de crise nationale et des efforts pour professionnaliser la réponse humanitaire.

Selon M. Majaliwa, le gouvernement a déjà distribué des semences, de la nourriture et d'autres aides aux victimes des inondations dans les régions de Rufiji, Kibiti et Morogoro, ainsi qu'aux survivants de l'effondrement récent d'un immeuble dans le quartier de Kariakoo à Dar es Salaam.

Pour améliorer la réponse aux situations d'urgence, une salle de crise a été créée pour suivre les crises en temps réel et coordonner les interventions rapides, a-t-il déclaré, ajoutant que les systèmes de communication et les centres d'opérations d'urgence ont également été renforcés.

M. Majaliwa a rendu hommage aux travailleurs humanitaires, saluant leur courage et leur compassion, selon Xinhua.

Il a également appelé à une plus grande collaboration entre les parties prenantes afin d'assurer une réponse efficace aux catastrophes.