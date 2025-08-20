Angola: La Serbie prévoit une augmentation de ses revenus de plus de 50 millions de dollars au pays

Icolo e Bengo — L'ambassadeur de Serbie en Angola, Milos Perisic, a évalué mardi, dans la zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo, le potentiel d'augmentation des revenus entre les deux pays à plus de 50 millions de dollars.

Le diplomate a exprimé cet espoir à la presse à l'issue d'une visite de travail de la vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, à l'unité industrielle CANDY FACTORY, une usine de confiserie produisant des chewing-gums, des bonbons et des sucettes.

« La valeur des échanges commerciaux entre l'Angola et la Serbie en 2024 était inférieure à 10 millions de dollars, voire quasiment nulle. Nous souhaitons donc atteindre une valeur supérieure à 50 millions de dollars », a-t-il espéré.

Il a ajouté que d'autres entreprises serbes ouvriront prochainement leurs portes, convaincu que l'Angola dispose d'un potentiel et de capacités en ressources humaines, avec une population jeune, active et instruite.

Il a réaffirmé que les prochains investissements concerneront l'agriculture, compte tenu de son potentiel dans ce secteur et dans celui de la viande.

Selon l'ambassadeur, l'Angola est un partenaire de choix pour investir, produire et distribuer des produits, tant localement qu'à l'export.

« Nous soutenons l'Angola depuis sa lutte pour l'indépendance nationale, mais aujourd'hui, notre combat est axé sur le développement du pays, et cette entreprise illustre parfaitement la manière dont tous les pays d'Europe, et au-delà, devraient investir en Angola », a-t-il conclu.

Selon le directeur technique de CANDY FACTORY, l'entreprise dispose d'une capacité installée de 6 700 tonnes par an, ce qui répond à environ 30 % de la demande de produits tels que les bonbons, les sucettes et les chewing-gums.

Il a indiqué que l'entreprise se concentre sur le développement et le lancement de nouvelles gammes et sur la production de nouveaux produits.

Au cours des deux dernières années, l'entreprise a exporté environ 100 tonnes vers des marchés comme la Zambie, le Mozambique et São Tomé, où elle prévoit également de consolider ses activités.

« Nous souhaitons que le décret 406 de 2025, interdisant l'importation de produits de confiserie, soit ratifié au plus vite », a-t-il déclaré, estimant que cela permettrait aux industries du secteur de mieux valoriser leur production locale.

A son tour, le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, qui accompagnait également la visite, a quant à lui déclaré que la visite de la vice-présidente du MPLA témoignait d'un engagement, d'un intérêt et d'une confiance accrue, garantissant aux investisseurs un sentiment de soutien et de protection.

Il a ajouté que cette visite encourageait d'autres acteurs à investir dans le pays et à comprendre que les petites, moyennes et grandes industries peuvent stimuler l'économie.