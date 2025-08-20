Angola: La CNE est un pilier fondamental de la démocratie - Manuel da Silva

19 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/ART/BS

Luanda — Le président de la Commission électorale nationale (CNE), Manuel Pereira da Silva, a déclaré mardi, à Luanda, que l'institution a été un pilier fondamental pour garantir la transparence et la crédibilité des processus électoraux en Angola.

Le responsable a mis en relief le travail accompli au cours des trois dernières décennies, soulignant l'engagement pour que les élections soient libres, justes et transparentes.

Dans le cadre de la célébration, la CNE a promu des débats sur les défis actuels de la démocratie, en mettant l'accent sur la participation des femmes et des jeunes, ainsi que sur le rôle des technologies dans la transparence électorale.

Manuel da Silva a toutefois mis en garde contre les risques de désinformation et de discours haineux qui circulent sur les réseaux sociaux, surtout parmi la jeunesse, mettant en garde contre les conséquences négatives que ces pratiques peuvent avoir dans le débat démocratique.

Le président de la CNE a également remercié l'engagement de tous les collaborateurs qui ont contribué au renforcement de la démocratie en Angola.

