Angola: La FAO salue la contribution des femmes rurales à l'agriculture angolaise

19 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ALH/SB

Huambo — Le technicien principal à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Anastácio Roque Gonçalves, a salué mardi à Huambo la contribution des femmes rurales à l'agriculture et au renforcement des communautés.

S'exprimant lors du 12e Forum des femmes rurales, il a décrit cet événement comme un espace pour célébrer la force, la résilience et la sagesse des femmes.

Il a déclaré qu'au fil des siècles, les femmes rurales ont été au coeur de la production agricole, de l'égalité familiale et de la préservation des traditions, effectuant souvent un travail invisible mais toujours essentiel, car sans elles, il n'y a ni sécurité alimentaire ni avenir pour les campagnes.

Le responsable a affirmé que les femmes représentent près de 40 % de la main-d'oeuvre agricole mondiale et devraient donc bénéficier des mêmes opportunités que les hommes, notamment dans le contexte de la mécanisation agricole, de l'utilisation des technologies modernes et de l'innovation numérique.

Il a expliqué que la mission de la FAO est de garantir aux femmes rurales l'accès aux ressources nécessaires, par la formation et le développement des nouvelles technologies, l'assistance technique, l'accès au crédit et l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin et des coopératives dirigées par des femmes.

« Chaque femme doit être considérée comme un leader et une bâtisseuse, car elle est actrice des transformations des campagnes, favorisant une meilleure nutrition, un meilleur environnement et la réalisation des objectifs de développement », a-t-il affirmé.

L'événement a lieu dans le secteur de Chipipa, à 25 kilomètres de la ville de Huambo, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, avec la participation de délégués des 21 provinces du pays, sous le thème « Autonomisation des femmes dans les zones rurales, mécanisation et innovation pour la transformation durable de l'agriculture ».

