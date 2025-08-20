Burkina Faso: Commune de Pouytenga - La veille citoyenne offre une cinquantaine d'imperméables aux VDP

19 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Noufou SAWADOGO

L'Association de la veille citoyenne communale de Pouytenga, dans la province du Kourittenga, région du Nakambé, a remis une cinquantaine d'imperméables aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), vendredi 15 août 2025.

L'association de la veille citoyenne communale de Pouytenga est soucieuse du bien-être des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) par ces temps de pluies de son ressort territoriale.

Elle leur a offert une cinquantaine d'imperméables, le 15 août 2025. Ce geste, selon le président de l'Association de la veille citoyenne communale de Pouytenga, El hadj Wobgo Adama, vise à aider les VDP à se protéger contre les pluies.

« En cas de pluie, alors que chacun cherche à regagner son domicile pour s'abriter, les VDP doivent braver ces intempéries avec tous les risques pour assurer notre sécurité et celui de nos familles », a-t-il indiqué. Pour M. Wobgo, ce don, d'une valeur de plus de 250 000 F CFA a été mobilisé grâce aux bonnes volontés de la commune de Pouytenga.

« De nos jours, beaucoup de personnes ont compris la veille citoyenne. Nous avons lancé une contribution volontaire pour doter les VDP d'imperméables. Ce qui a eu un écho favorable. Les gens ont alors mis la main à la poche pour que nous puissions nous en procurer », a expliqué le premier responsable de l'Association de la veille citoyenne communale de Pouytenga.

Le Secrétaire général des VDP de la commune de Pouytenga, Apollinaire Kaboré, au nom de sa hiérarchie, a remercié les donateurs. Il a traduit toute sa reconnaissance et sa satisfaction à la veille citoyenne pour ce geste qui vient à point nommé. Pour lui, cette offre va permettre d'améliorer leurs conditions de travail.

« Nous sommes en saison pluvieuse et ces imperméables sont des outils nécessaires pour que nous soyons plus efficaces et protégés sur le terrain. Ce qui va nous aider à faire le travail qui convient pour la reconquête du territoire et pour la sécurité de nos populations », a-t-il salué.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.