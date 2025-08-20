Cameroun: Affaire Vanessa Tchatchou - La vérité du bébé volé rattrape Issa Tchiroma en 2025

Le Cameroun est à nouveau confronté à l'un des plus grands drames judiciaires et humains de son histoire contemporaine : l'affaire du bébé volé de Vanessa Tchatchou. En août 2011, à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, une jeune mère voyait son premier enfant lui être arraché quelques heures après la naissance. Depuis, ce combat pour la vérité et la justice n'a cessé de hanter l'opinion publique. Quatorze ans plus tard, la douleur reste intacte et les interrogations demeurent entières.

Aujourd'hui, en 2025, ce dossier ressurgit dans un contexte politique brûlant. L'ex-ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary, longtemps considéré comme le défenseur acharné de la version officielle niant l'existence même d'un vol, se présente désormais comme candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Devenu opposant, il revendique désormais l'incarnation de la transparence et du changement. Mais un lourd passé refait surface : quel rôle a-t-il réellement joué dans la gestion de cette affaire qui symbolise pour beaucoup la fragilité de la justice camerounaise ?

Vanessa Tchatchou, devenue avocate, a réitéré dans une lettre ouverte son appel à la vérité. Elle interpelle directement Issa Tchiroma Bakary, l'invitant à révéler ce qu'il sait de la disparition de son enfant. Elle rappelle que derrière les discours politiques, il y a une douleur maternelle, une souffrance humaine et une quête inlassable de vérité. Pour elle, la libération de son enfant est aussi une libération morale pour un peuple qui aspire à la clarté, à la transparence et au respect des droits fondamentaux.

Cette affaire illustre l'affrontement entre mémoire et avenir. D'un côté, un épisode qui reste gravé dans les consciences comme un symbole d'impunité et de silence d'État. De l'autre, une élection présidentielle qui s'annonce décisive pour l'avenir du pays, avec des candidats qui se disent porteurs de renouveau mais dont certains traînent derrière eux des passifs lourds de contradictions. La question qui se pose désormais est simple : peut-on aspirer à diriger un pays sans d'abord répondre aux interpellations morales et judiciaires qui pèsent sur soi ?

L'affaire du bébé volé dépasse le cadre personnel pour devenir un enjeu de société. Elle met en lumière la fragilité de la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Elle interroge sur la capacité du Cameroun à tourner la page des zones d'ombre pour écrire un nouveau chapitre basé sur la vérité et la responsabilité politique. Alors que le pays s'apprête à choisir son futur président, le nom de Vanessa Tchatchou et le destin de son enfant résonnent comme un rappel implacable que l'histoire finit toujours par rattraper ceux qui prétendent l'écrire sans assumer leurs actes.