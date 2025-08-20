Cameroun: Samuel Eto'o FECAFOOT - La bataille pour la présidence et les manoeuvres politiques

La campagne pour l'élection à la présidence de la FECAFOOT s'intensifie à l'approche du scrutin du 29 novembre. Samuel Eto'o, le président sortant, fait face à une contestation inédite de la part du Ministère des Sports qui brandit une ancienne version des statuts de 2021 pour tenter d'invalider sa candidature.

Pourtant, la FECAFOOT est une association autonome et ses statuts révisés en 2024 ouvrent clairement la voie à sa réélection. Cette polémique soulève des questions fondamentales sur l'indépendance du football camerounais et les ingérences politiques.

Samuel Eto'o, légaliste et respectueux des textes, s'appuie sur la souveraineté de l'assemblée générale, seule habilitée à trancher en dernier ressort. Il n'a jamais été incarcéré dans une quelconque affaire, ce qui invalide l'argument principal de ses détracteurs. Les tentatives de l'écarter apparaissent, selon de nombreux observateurs, comme une manoeuvre politicienne vouée à l'échec. L'enjeu dépasse la simple présidence d'une institution sportive ; il symbolise la lutte pour l'autonomie du football face au pouvoir.

La révision des statuts en 2024 a été menée dans le respect des procédures, renforçant la légitimité du président sortant à se représenter. Le Ministère des Sports, en s'immisçant dans ce processus, risque de créer un précédent dangereux pour la gouvernance du sport camerounais. Les supporters et les acteurs du football suivent de près cette élection présidentielle, cruciale pour l'avenir de la discipline dans le pays.

La communauté footballistique internationale observe également cette situation avec attention, rappelant les principes de base de la FIFA concernant l'indépendance des fédérations nationales. Toute ingérence politique pourrait entraîner des sanctions, isolant un peu plus le football camerounais sur la scène internationale. L'assemblée générale de la FECAFOOT aura donc la lourde responsabilité de trancher ce différend en toute impartialité.