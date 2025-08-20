Cameroun: Inéligibilité de Paul Biya - La requête d'Akere Muna et les soupçons de manipulation politique

20 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

L'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre 2025 suscite des manoeuvres politiques inattendues. Me Akere Muna, ancien bâtonnier et candidat, a déposé une requête auprès du Conseil Constitutionnel pour faire déclarer Paul Biya inéligible, invoquant son âge avancé (92 ans) et sa prétendue dépendance physique. Cette démarche, fondée sur l'article 118 du Code électoral, inclut des preuves médicales et des rapports sur les absences prolongées du président.

Cependant, le timing de cette action intrigue. Le Pr Moïse Timtchueng souligne que le délai légal de contestation des candidatures est dépassé depuis longtemps, ce qui jette un doute sur les motivations réelles du bâtonnier. Il avance l'hypothèse qu'Akere Muna pourrait être instrumentalisé par le RDPC pour remplacer Biya par un candidat plus jeune sans violer ouvertement la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel, déjà critiqué pour son invalidation de la candidature de Maurice Kamto, est au coeur de cette controverse. Si Biya était déclaré inéligible, l'article 128 du Code électoral permettrait au RDPC de proposer un remplaçant sous trois jours. Cette manoeuvre pourrait servir à légitimer une transition interne tout en évitant une contestation massive de l'opposition.

La communauté internationale observe avec inquiétude ces développements. Les partenaires du Cameroun, dont l'Union Africaine et l'UE, craignent qu'une manipulation électorale n'exacerbe les tensions déjà vives dans le pays, notamment dans les régions anglophones et face à la menace de Boko Haram.

L'audience du 22 septembre 2025 devant le Conseil Constitutionnel sera décisive. Elle révèlera si cette institution opte pour une interprétation politique plutôt que juridique des textes, confirmant les craintes d'un détournement des règles démocratiques au profit du régime en place.

