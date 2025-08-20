Sénégal: Débordements du fleuve Sénégal - Matam à 47 centimètres du seuil critique

Face à la montée rapide des eaux du fleuve Sénégal, Matam se trouve désormais non loin de la côte d'alerte de 8 m, un seuil critique dont la vigilance alerte sur une prise de mesures préventives. Dans un communiqué rendu public hier, mardi 19 août 2025, le ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement a informé de la situation hydrologique des bassins fluviaux du fleuve Sénégal. Des informations fournies, on apprend que le niveau d'eau à la station hydrologique de Bakel, qui était à la cote de 9m, 32 le 18 Août 2025 à 8 h 00, se situe ce matin à 8 heures à la cote de 9m, 29 contre 7m, 14 en 2024 à pareille heure. Au niveau de la station, où la cote d'alerte est de 10 m, on observe une tendance à la baisse de 3 cm entre lundi et ce mardi.

Cependant à Matam, on est à 47 centimètres du seuil critique. Au niveau de la station hydrologique de Matam, qui joue un rôle stratégique dans le suivi régulier du niveau d'eau et la collecte de données hydrologiques, le plan d'eau qui était à la cote de 7m, 37 hier, lundi 18 Août 2025 à 8 h 00, se situe mardi matin à la cote de 7m, 53 contre 5m, 75 en 2024 à 8 heures. Amorçant ainsi une tendance à la montée de 16 cm, la cote d'alerte étant fixée à 8 m, la marge de sécurité se réduit dangereusement.

Du côté de Richard Toll et Podor, la hausse est moins brutale. A Podor, le plan d'eau à la cote de 3m, 90 le 18 Août 2025 est passée hier matin à 8 heures à 3m, 93 contre 3m, 71 en 2024 à pareil moment. Une montée de 3 cm est observée au niveau de la station dont la côte d'alerte est de 5 mètres, selon les données fournies par le document. A Richard-Toll, selon la source, une tendance à la montée de 4 cm a été enregistrée entre le lundi 18 août (2m,72) et ce mardi 19 août (2m, 76), contre 2m, 74 en 2024 à 8 heures. Il faut rappeler que la cote d'alerte à la station de Richard-Toll est de 3,35 mètres.

Le niveau du fleuve Sénégal à Saint-Louis dont la côte d'alerte est de 1m75, affiche la côte de 0,95 m à l'échelle le 19 Août 2025 à 8h00, ce, contre 1,15 m en 2024 à 08 h 00. Le niveau du Bafing à Manantali (Amont Barrage) est de 201,51 m ce 19 Août 2025 à 8h 00. A la même date de l'année dernière, le niveau était à la cote de 196, 90 m. Le bulletin hydrologique du bassin du fleuve Sénégal fait savoir que ce mardi : « le débit turbiné par Manantali se situe à 209 m3/s contre 172m3/s à la même date l'année dernière ». Avant de rappeler, que « la cote normale de la retenue est de 208,05 m IGN et la cote exceptionnelle est de 211 mètres ».

Par ailleurs, sur la Falémé à la station de Kidira, où une tendance à la montée de 50 cm a été enregistrée aujourd'hui, le plan d'eau à la cote de 7 m, 16 le 18 Août 2025 à 8 h 00 est passé à 7m, 66 contre 5m, 52 en 2024 à la même période. Sur le Bakoye à la station de Oualia, le plan d'eau a observé une tendance à la baisse de 1m ,08 ce 19 août, avec une côte 4m, 97 contre 6m,05 hier.