Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Réinsertion socio-économique d'au moins 200 jeunes à Munigi

20 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 200 jeunes affectés par les conflits armés ont été réinsérés, depuis quelques jours, sur le plan socio-économique dans le groupement de Munigi (Nord-Kivu).

Cette initiative est rendue possible grâce au projet de réduction des violences communautaires, financé par la MONUSCO à hauteur d'environ 96 000 USD dans cette entité du territoire de Nyiragongo.

Intitulé « Activités génératrices de revenus, formation professionnelle et scolarisation à Munigi », ce projet a directement bénéficié à au moins 200 jeunes touchés par les conflits armés. Il s'agit notamment d'ex-enfants associés aux forces et groupes armés, ainsi que de jeunes vulnérables ou à risque, dont environ 100 filles.

Un moulin communautaire, l'un des volets de ce projet, a été inauguré ce mardi 19 aout lors d'une mission d'évaluation au village de Buhima.

Le coordonnateur de l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère (PAMI), Clément Bavukahe Ntaboba, qui a exécuté le projet, s'est réjoui de son impact dans la communauté.

Lancé officiellement en juillet 2024, le projet, initialement prévu pour une durée de six mois, a vu sa période de mise en oeuvre prolongée en raison des défis sécuritaires dans la région.

