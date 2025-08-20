Sénégal: Diplomatie - Bassirou Diomaye Faye reçoit la Première ministre tunisienne à Tokyo

20 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Président Bassirou Diomaye Faye a débuté sa journée au Japon par une audience avec la Première ministre de Tunisie Sarra Zaafrani Zenzri. Cet échange, marqué par la fraternité historique entre les deux pays, témoigne de la volonté commune de diversifier et renforcer la coopération bilatérale.

Les deux autorités ont rappelé la qualité des relations de fraternité historique entre le Sénégal et la Tunisie, deux pays qui partagent des valeurs communes et une convergence de vues sur de nombreux sujets. Elles ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, en la redynamisant et en la diversifiant, notamment à travers une meilleure synergie entre les secteurs privés.

La santé, le numérique, les investissements et la migration figurent parmi les domaines dans lesquels les deux pays souhaitent intensifier leur collaboration.

Lire aussi : Rencontre en prelude à la Ticad:Les présidents Faye et El Ghazouani redynamisent l'axe Dakar-Nouakchott

Pour rappel, le chef de l'Etat a débuté une visite officielle au Japon prévu du 18 au 26 août 2025.

Au cours de ce déplacement, le Chef de l'État prendra part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), et participera également à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka Kansai 2025.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.