Sénégal: Diplomatie - Bassirou Diomaye Faye reçoit la Première ministre tunisienne à Tokyo

Le Président Bassirou Diomaye Faye a débuté sa journée au Japon par une audience avec la Première ministre de Tunisie Sarra Zaafrani Zenzri. Cet échange, marqué par la fraternité historique entre les deux pays, témoigne de la volonté commune de diversifier et renforcer la coopération bilatérale.

Les deux autorités ont rappelé la qualité des relations de fraternité historique entre le Sénégal et la Tunisie, deux pays qui partagent des valeurs communes et une convergence de vues sur de nombreux sujets. Elles ont convenu de renforcer la coopération bilatérale, en la redynamisant et en la diversifiant, notamment à travers une meilleure synergie entre les secteurs privés.

La santé, le numérique, les investissements et la migration figurent parmi les domaines dans lesquels les deux pays souhaitent intensifier leur collaboration.

Pour rappel, le chef de l'Etat a débuté une visite officielle au Japon prévu du 18 au 26 août 2025.

Au cours de ce déplacement, le Chef de l'État prendra part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), et participera également à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka Kansai 2025.