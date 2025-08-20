À l'approche du Gamou de Tivaouane prévu entre le 5 et le 6 septembre 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a présidé, hier, une réunion préparatoire dans les locaux de son département. La rencontre a permis de passer en revue les principaux défis : sécurité, assainissement, circulation, prise en charge sanitaire et logistique.

Le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a rappelé les besoins urgents en toilettes mobiles et camions de vidange. L'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) a promis un dispositif opérationnel cinq jours avant et trois jours après l'événement.

Mais, pour le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, la motopompe actuellement disponible, limitée à 500 m³, reste insuffisante. Il a plaidé pour un matériel plus puissant afin de renforcer l'évacuation des eaux pluviales.

Concernant la circulation, le maire a annoncé que les abords immédiats de la grande mosquée de la ville sainte seront transformés en zone piétonne pour faciliter le passage des fidèles.

Pour ce qui est de la santé, le directeur de l'hôpital El Hadji Malick Sy, Dr Mahib Badiane, a indiqué que, malgré les équipements modernes installés, l'établissement n'a pas encore été réceptionné par les services de santé. Le personnel doit être formé à l'utilisation du matériel, ce qui retarde son ouverture effective.

La Sonatel a annoncé une hausse de 55% de la capacité 4G et le déploiement de nouvelles solutions pour renforcer le réseau autour des mosquées et améliorer l'accès aux numéros d'urgence.

Les sapeurs-pompiers ont, pour leur part, attiré l'attention sur les risques liés à la circulation. Le colonel Ange Michel Diatta a rappelé que, lors du dernier Magal de Touba, sur 150 victimes d'accidents, 11 ont perdu la vie, toutes à moto et sans casque. Il a insisté sur la nécessité d'intensifier la sensibilisation auprès des pèlerins.

Le service d'Hygiène a rassuré sur la mobilisation d'équipes de désinfection et sur la poursuite d'une campagne de sensibilisation à la gestion des déchets.

La Senelec a pris l'engagement de renforcer la maintenance et la qualité du réseau électrique, tandis que la Sen'Eau a annoncé des mesures pour garantir un approvisionnement correct en eau, surtout l'après-midi du jour du Gamou.

Serigne Habib Sy, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Babacar Sy Cissé, qui ont représenté le khalife à cette rencontre, se sont réjouis des engagements pris. Ils ont invité les chefs de service à les respecter pour une bonne tenue de la célébration de la nuit du Prophète (PSL).