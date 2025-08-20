Cote d'Ivoire: PA-Psgouv - La mission IEC engage les bénéficiaires dans une gestion durable des projets

Le Projet d'appui au Programme social du gouvernement (PA-Psgouv), financé par la Banque africaine de développement (BAD), poursuit son déploiement avec une approche résolument participative. À l'ouverture de l'atelier de formation des assistants en suivi-évaluation de la mission du cabinet d'Information, d'Éducation et de Communication (IEC), le 19 août 2025, le chef de mission, Bio Chabi Konlo, a réaffirmé la vocation de sa structure : placer les bénéficiaires au coeur d'une dynamique de gestion durable des projets sociaux.

Les populations, actrices du changement

« Notre mission est d'aller vers les populations pour leur expliquer le bien-fondé des projets et les actions du gouvernement. De leur compréhension dépend la bonne gestion des infrastructures et l'utilisation des services qui sont créés à partir de ces actions », a déclaré M. Bio Chabi Konlo. Selon lui, la durabilité des projets repose autant sur les moyens financiers mobilisés que sur l'appropriation par les communautés bénéficiaires.

En dix mois d'activités, la mission IEC a identifié et aidé à résoudre de nombreuses difficultés liées à la gestion et à la pérennité des infrastructures mises à disposition des populations. Ses interventions ont concerné sept secteurs clés : agriculture, infrastructures, hydraulique, santé, protection sociale, entre autres.

Une sensibilisation indispensable

Pour le chef de mission, sortir durablement les populations de la précarité nécessite d'accompagner les ouvrages réalisés par des campagnes d'information et de sensibilisation. « Les projets doivent être compris et partagés par les bénéficiaires. C'est tout le sens du déploiement de la mission IEC », a-t-il insisté.

Cet atelier, consacré à la formation des assistants en suivi-évaluation, vise à renforcer les compétences en matière de gestion des données et à améliorer la visibilité des actions entreprises dans le cadre du PA-Psgouv.

Des témoignages encourageants

Pierre Noël Kouamé, assistant suivi-évaluation à Duékoué, a partagé son expérience : « Nous avons rencontré de nombreux défis concernant l'entretien et la gestion des infrastructures destinées aux populations. Mais grâce à nos actions, les bénéficiaires ont réalisé que le gouvernement se soucie d'eux et que les projets sont conçus pour améliorer leurs conditions de vie. »

Même son de cloche du côté d'Oumou Diomandé, cheffe d'antenne IEC à Yamoussoukro, qui salue « l'engagement des populations », facteur déterminant dans la réussite des actions. Elle a rappelé son rôle actif dans l'avancement de plusieurs projets, notamment dans le domaine agricole.

Un outil d'ancrage du PS-Gouv

En s'appuyant sur la mission IEC, le PA-Psgouv ne se contente pas de mettre en place des infrastructures ou des services sociaux : il oeuvre à en assurer la pérennité par la mobilisation sociale. Ce dispositif contribue ainsi à renforcer l'impact de l'action gouvernementale tout en instaurant une gouvernance plus participative et inclusive.