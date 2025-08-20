Congo-Kinshasa: Évaluation de l'état d'exécution du projet STAR EST

L'état d'exécution du projet STAR-EST en RDC est marqué par une dynamique contrastée : des avancées notables dans certaines zones et un blocage préoccupant dans d'autres, notamment au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, en raison de l'insécurité persistante liée à l'occupation des territoires par les rebelles du M23.

Financé par la Banque mondiale, le Projet pour la stabilisation et le relèvement de l'Est de la RDC (STAR EST) a été lancé au mois de novembre 2023 et va prendre fin au mois de décembre 2027. Ce projet concerne trois provinces de l'Est du pays à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et l'Ituri.

Il vise notamment à améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques communautaires de base résilientes au climat, renforcer la réinsertion socioéconomique et la résilience des individus associés aux groupes désarmés dans leurs communautés et soutenir les membres vulnérables de la communauté ainsi que renforcer la capacité des administrations dans les provinces sélectionnées.

Les bénéficiaires sont donc les populations vulnérables affectées par la fragilité, les conflits et les violences ainsi que les chocs liés au climat, les administrations provinciales et les entités territoriales décentralisées des provinces d'intervention.

Ce projet, qui selon sa coordinatrice devrait être exécuté dans un premier temps dans des zones à moindres risques sécuritaires, en attendant notamment la libération des espaces, aujourd'hui contrôlés par les rebelles du M23 est aujourd'hui à l'arrêt particulièrement au Nord-Kivu et au Sud-Kivu depuis l'occupation d'une partie de ces deux provinces par les rebelles du M23.

D'aucuns estiment que l'arrêt de ce projet constitue un handicap pour les bénéficiaires qui sont en fait les populations vulnérables affectées par ces conflits armés dans l'Est de la RDC.

Que pensez-vous vous de l'état d'exécution du projet STAR-EST et quel est l'impact de la persistance des conflits armés dans la mise en oeuvre de ce projet ?

Sous la modération de Marcel Ngombo Mbala, les auditeurs ont échangé avec Mme Brigitte Kapinga, coordonnatrice nationale du projet STAR EST.

Suivez dans cet enregistrement : /sites/default/files/2025-08/20082025-p-f-pa_web.mp3

Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse [email protected] ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole auditeurs ou encore intervenir en direct en composant le 0997068079.

Vous pouvez aussi réagir en direct en vous enregistrant pour la sélection à partir de 7h00 jusqu'à 8h40.