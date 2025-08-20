Afrique: Afrobasket 2024 - La RDC éliminée de la compétition après sa défaite face au Cameroun (68-77)

20 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'aventure des Léopards seniors basketball messieurs de la RDC s'est arrêtée mardi 19 aout l'Afrobasket 2024, après leur défaite de 68-77 face aux Lions indomptables du Cameroun, à Luanda en match de barrage pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique de Basketball qui se déroule en Angola.

Les Fauves congolais ont perdu dans les trois quarts sur quatre devant les Camerounais, d'abord dans le premier quart-temps, sur la note de 13-19, pour s'incliner à la mi-temps sur le score de 36-37.

A la reprise, ils ont encore perdu par un écart de 10 points soit 13-23, au troisième quart temps, enfin les joueurs de l'entraineur Michel Perrin ont réussi à remporter le dernier quart temps sur le score 14 et 13, pour un score final de 68-77.

La RDC quitte cette compétition avec un bilan négatif de trois défaites et une victoire, respectivement face au Cap Vert (66-75), la Côte d'Ivoire (63-75) et le Cameroun (68-77).

L'unique victoire des Léopards était face aux Amavubis du Rwanda (65-58) lors de la 2e journée de la phase des groupes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.