Afrique: Afrobasket 2024 - La RDC éliminée de la compétition après sa défaite face au Cameroun (68-77)

L'aventure des Léopards seniors basketball messieurs de la RDC s'est arrêtée mardi 19 aout l'Afrobasket 2024, après leur défaite de 68-77 face aux Lions indomptables du Cameroun, à Luanda en match de barrage pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique de Basketball qui se déroule en Angola.

Les Fauves congolais ont perdu dans les trois quarts sur quatre devant les Camerounais, d'abord dans le premier quart-temps, sur la note de 13-19, pour s'incliner à la mi-temps sur le score de 36-37.

A la reprise, ils ont encore perdu par un écart de 10 points soit 13-23, au troisième quart temps, enfin les joueurs de l'entraineur Michel Perrin ont réussi à remporter le dernier quart temps sur le score 14 et 13, pour un score final de 68-77.

La RDC quitte cette compétition avec un bilan négatif de trois défaites et une victoire, respectivement face au Cap Vert (66-75), la Côte d'Ivoire (63-75) et le Cameroun (68-77).

L'unique victoire des Léopards était face aux Amavubis du Rwanda (65-58) lors de la 2e journée de la phase des groupes.