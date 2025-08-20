Congo-Kinshasa: Aaron Wan-Bissaka choisit de jouer pour le pays

Après avoir obtenu son passeport congolais à Bruxelles (Belgique), mardi 19 août, l'international Aaron Wan-Bissaka a officiellement décidé, de rejoindre les Léopards de la République démocratique du Congo.

Le défenseur de West Ham, en Premier League anglaise, a procédé le même jour à la prise d'empreintes digitales et à la déclaration de son identité, avant de recevoir le document qui lui confère la nationalité congolaise.

Ce passeport lui permettra désormais de porter le maillot de l'équipe nationale senior masculine et de défendre les couleurs de son pays d'origine, la RDC.

Dès septembre, il pourrait faire ses débuts avec les Léopards lors des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, face au Soudan du Sud à Djuba, puis contre le Sénégal à Kinshasa.

Aaron Wan-Bissaka avait déjà évolué sous les couleurs de la RDC en 2015, avec les Léopards U20, avant de représenter l'Angleterre en U20 et U21 entre 2018 et 2019.

En mai 2025, il a officiellement opté pour la nationalité sportive congolaise.

Né le 26 novembre 1997 à Croydon (Angleterre), Aaron Wan-Bissaka était jusqu'alors lié à la nationalité de son pays de naissance.