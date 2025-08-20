Le Ministre des Transports, Amadou Koné, conduit une délégation ivoirienne en Turquie dans le cadre d'une visite de travail axée sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du transport aérien et de la mobilité urbaine. Cette mission, qui s'étend du 16 au 21 août 2025, s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de compétitivité du système de transport en Côte d'Ivoire.

Le choix d'Istanbul, véritable plateforme mondiale de l'aviation et vitrine d'un savoir-faire reconnu en mobilité intelligente, illustre la volonté des autorités ivoiriennes de s'inspirer des meilleures pratiques internationales. La délégation ivoirienne multiplie, dans ce cadre, des échanges avec des partenaires techniques et financiers internationaux. L'objectif : établir des alliances stratégiques, attirer des investissements et développer des projets structurants pour accompagner l'ambition ivoirienne.

Cette démarche s'aligne sur la vision du Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, qui fait du développement inclusif et durable une priorité nationale. Pour le ministre Amadou Koné, il s'agit d'anticiper la croissance continue du trafic aérien ivoirien, d'étendre le réseau de liaisons internationales et de renforcer la compétitivité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

La Côte d'Ivoire entend, à travers cette coopération, soutenir l'expansion d'Air Côte d'Ivoire et bâtir un écosystème aéronautique intégré, générateur d'emplois et de valeur ajoutée. Les retombées attendues de cette mission incluent la signature d'accords, le lancement de projets pilotes ainsi que le transfert de compétences et d'expertise.

Cette visite à Istanbul marque donc une étape déterminante dans l'ouverture du pays à de nouveaux partenariats et dans la consolidation de son rôle comme hub aérien et de mobilité en Afrique de l'Ouest.