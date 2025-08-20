Cote d'Ivoire: Zélé de Papara - 31 ans déjà, la cantatrice sénoufo continue de chanter dans nos mémoires

Le 18 août 1994, la Côte d'Ivoire perdait l'une de ses plus grandes voix : Zélé de Papara, née en 1934 à Papara, dans le département de Tengrela. Trente-et-un ans après sa disparition tragique, son héritage demeure vivant, vibrant d'émotions et d'enseignements pour les générations actuelles et futures.

Une vie marquée par l'épreuve et la résilience

Le destin de Zélé fut marqué par des épreuves d'une rare cruauté. Mère endeuillée de onze enfants morts en bas âge, elle fut rejetée et accusée à tort de sorcellerie par sa communauté d'adoption. Ce bannissement, loin de l'anéantir, devint la source de son génie. Revenue dans son village natal de Papara, elle transforma ses douleurs en un chant incandescent, miroir des souffrances et injustices vécues, mais aussi cri d'espérance.

Sa voix de contralto, profonde et singulière, se mariait aux balafons et aux percussions traditionnelles pour accompagner les grandes cérémonies sénoufo : funérailles, mariages, baptêmes. Chaque note qu'elle entonnait résonnait comme une confession, un exutoire, un acte de résistance face à l'adversité.

Une pionnière de la scène traditionnelle

Dans une société où les femmes occupaient un rôle subalterne, Zélé brisa les barrières. Elle fut la première femme à intégrer un orchestre masculin sénoufo, marquant un tournant dans l'histoire de la musique traditionnelle. Sa consécration survint en 1987, lors du Festival national des masques et musiques traditionnelles de Yamoussoukro, qui révéla son talent au grand public. Dès lors, ses prestations s'enchaînèrent sur les scènes d'Abidjan, de Korhogo, de Bouaké ou encore du Mali voisin.

Pourtant, malgré sa renommée, Zélé ne connut jamais la reconnaissance matérielle à la hauteur de son talent. Elle ne laissa aucun album enregistré en studio et vécut jusqu'à la fin dans une grande précarité. Le 18 août 1994, sa vie s'éteignit brutalement lorsqu'un pan de sa maison s'effondra sur elle. Sa tombe reste introuvable, accentuant le mystère et la légende autour de sa figure.

Une mémoire à préserver

Aujourd'hui, Zélé de Papara est saluée comme une figure de résilience féminine et une pionnière de l'émancipation implicite des femmes. Sa trajectoire inspire, non seulement par sa force de caractère, mais aussi par son plaidoyer constant en faveur de l'éducation des jeunes filles et du respect de la femme dans la société.

Des chercheurs et passionnés d'ethnomusicologie militent désormais pour la sauvegarde de son héritage. Des projets de documentaire, la numérisation de ses rares enregistrements, et l'idée d'un musée-mémoire sont évoqués, afin de transmettre aux générations futures le legs de celle qui fut surnommée le « fétiche vocal du Bari », une tradition musicale sénoufo.

Zélé de Papara n'est plus, mais sa voix demeure. Elle reste ce souffle ancestral, cette mémoire sonore qui incarne la dignité, la douleur et la fierté d'un peuple. Trente-et-un ans après son départ, elle continue de chanter, non pas dans les rues de Papara ou sur les scènes d'Abidjan, mais dans les coeurs et la mémoire collective.