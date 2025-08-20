Sénégal: Khane Diouf - La doyenne des Saltigui

Sans trop maîtriser son âge, Khane Diouf, communément appelée Khane Diadiakh, est, aujourd'hui, la plus âgée des devins qui participent encore au « Xoy ». Native du village de Diadiakh, dans la commune de Patar Sine (département de Fatick), cette figure emblématique du troisième âge participe aux sciences divinatoires depuis plus de quarante ans. « J'ai fait, au moins, quarante-cinq ans dans les Xoy », précise-t-elle.

Toujours recroquevillée dans son calme et son humilité légendaires, mère Khane, comme l'appelle affectueusement la nouvelle génération, lève rarement les yeux. D'habitude, elle fixe une seule direction, comme quelqu'un qui serait en contact avec des êtres invisibles. Petite par la taille, mais énorme par le savoir mystique. À la limite, sa séance mystérieuse est perçue même comme redoutable. Elle l'a d'ailleurs confirmé. Alors que les jeunes Saltigui s'agitaient dans l'enceinte du « Xoy », Khane restait silencieuse sur sa chaise. Contemplant longuement le sol, affichant de temps en temps un petit sourire. Cependant, ce silence va se rompre dès qu'on l'interroge sur la prestation des jeunes. Loin de les sous-estimer, la célèbre devineresse estime que le statut de Saltigui commence à disparaître. « Rien ne m'étonne de ce qu'ils prédisent, car, j'ai tout vu. Aucun Saltigui n'ose me défier. Et ma science est véridique. Je ne me loupe jamais dans mes prédictions », tranche-t-elle.

Grâce à la véracité de ses prédictions, la doyenne des Saltigui a fini par gagner la sympathie du monde sérère et même des jeunes devins. La vieille dame se dit récompensée et honorée par la réalisation de ses visions qui, selon elle, ne la trahissent jamais. Ce, depuis plus de quatre décennies de participation à des cérémonies de ce genre. D'après ses propos, elle a eu à annoncer des événements, heureux comme malheureux et qui se sont réalisés dans le temps. Revenant sur de tels exploits, Khane révèle : « J'avais prédit l'élection de Macky Sall en précisant que celui qui allait être à la tête du pays m'a parlé pulaar car je l'avais entendu prononcer le terme "mbiimi" ("Je dis", en pulaar). J'avais prédit aussi son deuxième mandat en rassurant qu'il allait être réélu quelles que soient les circonstances ». Aussi étonnant que cela puisse paraître, Khane avait même vu, bien auparavant, le trophée continental gagné par le Sénégal au Cameroun. À l'en croire, elle avait même annoncé ce sacre des Lions du football à la Coupe d'Afrique des nations (Can 2021) face à l'Égypte. Cependant, il n'y a pas que le bonheur dans ses prédictions.

De l'horreur, il en existe bien sûr. Comme les drames maritimes, en l'occurrence les milliers de jeunes engloutis par la mer. « J'avais recommandé des sacrifices pour apaiser la mer. On ne m'a pas écouté. C'est pourquoi on a enregistré autant de victimes ces dernières années », s'est-elle désolée.