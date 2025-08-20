Sénégal: Gamou Médina Baye - Le ministre de l'Intérieur invite au respect des engagements

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé ce mardi 19 août 2025 une réunion en perspective du Gamou de Médina Baye. A l'issue Jean Baptiste Tine a invité les services de l'Etat à respecter les engagements pris pour une bonne organisation de cet événement religieux.

« Les engagements retenus au cours de la réunion du Comité régional de développement connaissent un niveau d'exécution assez élevé », s'est réjoui le ministre de l'Intérieur, après avoir écouté les différents services impliqués dans l'organisation du Gamou de Médina Baye.

Tout en invitant le Gouverneur de Kaolack à assurer le suivi des décisions arrêtées, Jean Baptiste Tine a exhorté les services de l'État impliqués à respecter leurs engagements. « Je demande aux représentants des différentes structures de l'État qui sont impliquées dans l'organisation de veiller au respect des engagements pris ici, devant tout le monde » a lancé le ministre.

Il a félicité « vivement » les responsables du comité d'organisation qui ont travaillé en parfaite intelligence, avec toute une synergie, avec tous les services de l'État, pour la réussite du prochain Gamou.

Le ministre n'a pas manqué de les inviter à sensibiliser les chauffeurs sur le respect du code de la route afin d'éviter les nombreux accidents de la route. « Personne ne va au Gamou pour y laisser la vie. Donc il faut beaucoup sensibiliser les chauffeurs. Quitte à infliger des amendes à qui ont des écarts de comportement » a plaidé M. Tine.

Quant au comité d'organisation, il a exprimé plusieurs doléances liées entre autres à la sécurité, à l'approvisionnement en eau, la prise en charge sanitaire, le renforcement de l'appui en denrées alimentaires ...

Les représentants de l'Onas, de Sonatel, des Douanes, de la police... ont promis de respecter leurs engagements. La mairie de Kaolack a promis un appui en denrées alimentaires mais également de veiller à la salubrité de la ville.

Cheikh Mouhamadoul Mahi Alioune Cissé, porte-parole de Médina Baye est revenu sur l'importance spirituelle du Gamou et a salué l'accompagnement de l'État.