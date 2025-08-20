Burkina Faso: Visite de personnalités au camp Faso Mêbo - Le général Zagré « à la soupe » avec les campeurs

19 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Ce mardi, le Grand chancelier des Ordres burkinabè, le général de Brigade à la retraite, Pingrenoma Zagré, a clos la liste des personnalités invitées au camp vacances Faso Mêbo, sur le site du lycée Marien-N'Gouabi de Ouagadougou.

Le Grand chancelier reconnait et salue l'initiative de ce camp qui va permettre d'inculquer les valeurs de patriotisme et de discipline à ces campeurs conformément à la vision du Président du Faso.

« Félicitations à vous pour votre participation à ce camp inédit, jamais organisé au Burkina Faso ; une participation qui est l'expression de votre engagement volontaire pour apporter votre pierre à la construction du Burkina Faso », indique le général Zagré aux campeurs.

La vision du président du Faso est de « construire un Burkina Faso nouveau, paisible, souverain, digne de confiance, et pour cela, nous avons besoin des patriotes résolus, dévoués pour la cause », réaffirme celui qui préside aux destinées des Ordres burkinabè.

L'invité du jour a admiré les productions dans les ateliers de pavés, d'art plastique, la fabrique de banquettes en béton, le bosquet du camp, etc. Le Grand chancelier a prodigué des conseils aux campeurs et leur a donné cinq leçons de vie pour être des citoyens modèles : l'attachement à sa patrie, la connaissance de son identité de patriote engagé pour sa Nation, l'état d'esprit de serviteur de la Nation, la foi en ce qu'on fait et la bonne compagnie.

La personnalité invitée du jour a exhorté les campeurs à être disciplinés, obéissants à leurs parents et excellents à l'école, avant de prendre congé non sans avoir partagé avec eux la « soupe du campeur ». Menu du jour : tô sauce feuilles.

