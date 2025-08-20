Cote d'Ivoire: Kadhy Toure, la nouvelle égérie de hollandame au pays

20 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Pour sa nouvelle collection, Hollandame a visé très fort en Côte d'Ivoire avec Kadhy Touré, la célèbre actrice de cinéma et présentatrice des femmes d'ici sur NCI, l'une des plus grandes chaînes de télévision ivoirienne.

Réputée pour la puissance de ses imprimés inspirés de la beauté africaine à l'état pur, reflet et miroir de l'histoire du continent, la marque Hollandame allie ses imprimés, ses couleurs et la qualité de ses tissus. Pour imposer sa présence, la marque n'hésite pas à collaborer avec des personnalités fortes et connues sur le continent africain, comme les célèbres artistes maliens Palmers et Binguini, qui sont ses précédents ambassadeurs internationaux.

Aujourd'hui Hollandame a décidé de se tourner vers la Côte d'Ivoire avec Kadhy Touré. Connue pour ses rôles à succès dans « Brouteur.com », « L'interprète », « Marabout chéri », Kadhy est une célébrité aux multifacettes. « Elle déborde de talent, d'énergie, d'élégance et de style avec un sens aigu de la couleur. Elle reflète la parfaite muse pour les tissus Hollandame », a déclaré la marque.

A l'annonce de cette nouvelle collaboration, Kadhy Touré s'est exprimée en ces termes : « J'ai hâte de vous montrer des tenues faites avec des tissus splendides Hollandame aux couleurs vives pour chaque occasion ». Il n'est donc pas surprenant que Kadhy Touré se présente désormais avec les nouvelles collections Hollandame lors de ses apparitions publiques, en ligne comme hors ligne, ainsi que dans les grandes campagnes de la marque.

