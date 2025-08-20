Cote d'Ivoire: Tchindan Festival de Tiébissou - Trois jours de promotion du pagne baoulé

"Deuils et tenues traditionnelles en Afrique". Tel a été le thème de la 9e édition du Tchindan (le grand jour) Festival de Tiébissou qui s'est déroulée, du 7 au 10 août, à Bomizambo (village du département de Tiébissou).

Une occasion qui a été donnée pour valoriser le pagne traditionnel baoulé à travers les chaînes de production des métiers à tisser. Ainsi, les nombreux festivaliers ont pu apprécier ces pagnes qui sont réputés pour leur beauté, leur originalité, leurs motifs variés et leurs couleurs éclatantes, car hérités du royaume Ashanti.

Ce festival qui s'impose comme un véritable creuset de dialogue culturel, de cohésion sociale et de transmission intergénérationnelle avait pour patron, lors de cette édition, le ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Jeannot Ahoussou-Kouadio.

A la clôture des festivités, il s'est engagé à soutenir la modernisation du tissage, afin d'y apporter une valeur ajoutée et de lutter contre la pauvreté chez les jeunes.

« Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de l'État. Comptez sur moi. Je rencontrerai le ministre Mamadou Touré pour qu'il vienne échanger avec vous et étudier les possibilités de financement, afin de moderniser vos outils de production et de commercialisation. Vous devez vendre vos produits dans toute la Côte d'Ivoire et au-delà », les a-t-il encouragés.

Initiateur du Tchindan Festival, Ousmane Gbané, directeur général de l'Office national des sports (Ons) et fils de la région, a soutenu que c'est sa contribution à faire éclore la culture de la tribu Gbomi.

Défilés, expositions artisanales, concerts, animations folkloriques, démonstrations culinaires ont également meublé ces trois jours de festival.