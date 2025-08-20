Cote d'Ivoire: Autisme - Une innovation émiratie pour briser l'isolement des familles

Dubaï, 19 août 2025-Les Émirats arabes unis s'affirment une nouvelle fois comme un hub mondial d'innovation sociale et technologique avec le lancement de « Otay », la première application de médias sociaux au monde entièrement dédiée aux personnes autistes et à leurs familles.

Développée par l'entreprise nationale Otay App, cette plateforme inédite sera officiellement dévoilée en octobre prochain lors de la 7e édition de l'AccessAbilities Expo, un rendez-vous international majeur consacré à l'inclusion et aux solutions d'accessibilité.

Conçue au coeur du Golfe, Otay ambitionne de créer un environnement numérique sûr et respectueux de la vie privée où parents et aidants d'enfants et d'adultes autistes peuvent échanger leurs expériences, accéder à des ressources fiables et bénéficier d'un réseau de prestataires certifiés. L'application propose ainsi un annuaire interactif de cliniques, spécialistes, écoles et services adaptés, afin de briser l'isolement et de réduire la stigmatisation sociale.

Une vision mondiale portée par les Émirats

Pour Aisha Al Kaabi, fondatrice et PDG d'Otay App, ce projet illustre la vocation inclusive des Émirats arabes unis :

« L'AccessAbilities Expo est bien plus qu'un événement. C'est une porte ouverte à la collaboration pour améliorer les modes de vie des personnes en situation de handicap. Avec Otay, nous voulons montrer que la technologie, alliée à une sensibilité culturelle, peut devenir un outil d'espoir et de solidarité. »

En se lançant sur la scène internationale, l'application aspire à toucher des milliers de familles dans le monde et à bâtir des communautés de soutien transfrontalières.

La participation d'Otay App à ce salon symbolise l'engagement des Émirats arabes unis à promouvoir des solutions technologiques inclusives. L'application se distingue par ses fonctionnalités de communication sociale protégées, son respect des spécificités culturelles locales et son approche intégrée du soutien familial.

Avec Otay, les Émirats arabes unis confirment leur rôle de pionniers dans l'élaboration d'outils numériques capables de répondre aux besoins d'une communauté souvent marginalisée, en plaçant l'innovation au service de la dignité et de l'inclusion.