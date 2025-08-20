Nigeria: Bandits à l'assaut dans l'État de Katsina - Une église et une mosquée attaquées en quelques jours

Abuja — « La population de l'État de Katsina mérite de vivre en sécurité et non dans la peur ». C'est ainsi que Farouk Lawal Jobe, gouverneur par intérim de Katsina, a lancé un appel au Président de la Fédération nigériane, Bola Tinubu, afin qu'il prenne des mesures urgentes pour faire face à la situation dramatique d'insécurité qui frappe cet État situé à l'extrême nord du Nigeria.

« Nous demandons respectueusement au président de donner des ordres appropriés à toutes les agences de sécurité afin de mettre fin de manière décisive aux attaques injustifiées contre nos communautés pacifiques », a ajouté M. Jobe.

Le dernier massacre en date a été commis dans la mosquée d'Unguwar Mantau, où au moins 27 personnes ont été tuées aux premières heures du 19 août. Selon des sources locales, le massacre a été perpétré par un groupe de bandits en représailles à l'assassinat de certains de leurs complices par les habitants du village le week-end dernier. Les malfaiteurs s'apprêtaient à attaquer le village lorsque les habitants, prévenus à temps, leur ont tendu une embuscade dans laquelle plusieurs membres du gang ont été tués.

Les bandits ont frappé au moment de la prière, prenant les habitants par surprise.

Le week-end dernier, le bombardement par l'aviation nigériane à Jigawa Sawai, près de la frontière avec l'État de Zamfara, d'un refuge d'un gang criminel, a permis à 62 personnes kidnappées de s'échapper. Beaucoup d'entre elles avaient été capturées lors d'un raid nocturne mené le 11 août dans le village de Sayaya par le gang Fulani. Le même jour, des bandits Fulani avaient attaqué l'église paroissiale Saint-Paul d'Aye-Twar.

« L'attaque barbare du 11 août 2025 a définitivement interrompu toutes les activités pastorales, car les 26 stations paroissiales étaient occupées depuis longtemps par des pasteurs armés », a déclaré le père Samuel Fila, président de l'Association des prêtres diocésains catholiques nigérians (NCDPA) du diocèse de Katsina-Ala. Au cours de l'assaut, l'église paroissiale a été profanée et détruite, le secrétariat paroissial et le presbytère ont été incendiés, tandis que les biens et les véhicules de la paroisse ont été pillés ou détruits.

L'insécurité a un impact considérable sur le système éducatif de l'État. Selon une étude récente de l'Oxford Policy Management, entre 2020 et 2025, environ 330 élèves ont été enlevés, 14 enseignants ont été kidnappés et 5 autres ont été tués, et 52 écoles ont été contraintes de fermer dans les zones de gouvernement local (LGA) de Batsari, Faskari et Kankara.

L'une des causes de l'insécurité qui sévit dans l'État de Katsina est la frontière mal surveillée avec le Niger, qui permet le passage d'éléments djihadistes, de bandes armées et de marchandises de contrebande. Au cours des dernières heures, les autorités douanières locales ont annoncé la saisie d'une importante quantité de médicaments importés illégalement, dont du tramadol, un analgésique vendu sur le marché noir des stupéfiants.