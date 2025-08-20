Tunisie: Un investissement privé pour ressusciter l'Hôtel du Lac

Les travaux de démolition de l'emblématique Hôtel du Lac ont officiellement commencé le 15 août courant. Selon les autorités, cet établissement, jugé « dangereux » et dans un « état catastrophique », laissera place à un nouveau complexe hôtelier moderne après une phase de travaux estimée entre huit et neuf mois.

Le président du conseil local de Bab Bhar, Moez Ben Othman, a confirmé ces informations lors d'une interview sur les ondes de la Radio Nationale. Il a justifié cette opération par l'état de péril imminent du bâtiment, un constat qui a conduit à une décision de justice ordonnant sa démolition.

« La situation était catastrophique et l'hôtel représentait un danger imminent, ce qui a nécessité un verdict judiciaire pour le démolir », a déclaré l'élu.

L'invité a précisé que la propriété du site est désormais entre les mains d'investisseurs privés. Un promoteur a soumis un projet de reconstruction qui a été validé par les autorités. Bien que le nouveau complexe soit conçu avec des techniques de construction modernes, la société en charge des travaux s'efforcerait de conserver une architecture s'inspirant de l'ancienne structure.

Ce nouveau pôle touristique devrait significativement booster l'emploi local. Selon les estimations prévisionnelles communiquées par le président du conseil local, le futur établissement générera approximativement 435 postes de travail une fois opérationnel. La fin des travaux de démolition et le début de la phase de reconstruction sont attendus pour le second trimestre de l'année prochaine.