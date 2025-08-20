Tunisie: Baisse du prix du papier à l'échelle mondiale - Les cahiers non subventionnés moins chers?

Dans l'émission « Ahla Sabah » de ce mercredi 20 août 2025, le vice-président de la Chambre des fabricants de cahiers scolaires, Samir El Mouelhi, a confirmé que le prix des cahiers scolaires subventionnés et numérotés n'a pas changé depuis environ 6 ans. Les prix sont les suivants : le cahier de 24 pages coûte 430 millimes, celui de 48 pages 930 millimes, et celui de 72 pages 1400 millimes.

Il a précisé que la Société Nationale d'Alfa (SNA) a distribué 2 000 tonnes sur un total de 5 000. Il a également souligné que le ministère du Commerce a ajouté 1 000 tonnes de cahiers subventionnés cette année pour couvrir les besoins, portant le volume total à 5 000 tonnes, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 4 000 tonnes de l'année précédente.

Samir El Mouelhi a expliqué que les cahiers non subventionnés sont disponibles en grandes quantités et à des prix relativement plus bas que l'année dernière. Cela est dû aux efforts des fabricants et des libraires, ainsi qu'à la baisse du prix du papier sur les marchés mondiaux.