Tunisie: La viande bovine importée fixée à 37,900 dinars/kg

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce a annoncé, ce mercredi, la poursuite de l'importation de viande rouge réfrigérée afin de contenir la hausse des prix sur le marché local. Des cargaisons de viande ovine, d'un volume de 20 tonnes par semaine, seront mises en vente à un prix préférentiel de 38,900 dinars le kilo, tandis que la viande bovine réfrigérée sera proposée à 37,900 dinars le kilo. 

Le directeur de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix, Ramzi Trabelsi, a précisé sur les ondes de Jawhara FM que cette opération s'inscrit dans le cadre d'un plan coordonné avec la Société Ellouhoum, visant à réguler le marché et à soulager le pouvoir d'achat des consommateurs.

Dans ce contexte, les gouverneurs ont été appelés à mettre en place des points de vente pilotes pour la viande rouge importée, en partenariat avec les bouchers et les marchés de gros.

Parallèlement, Trabelsi a indiqué que les services de contrôle économique, en collaboration avec les forces de sécurité, ont relevé plusieurs infractions dans des établissements de grillades. Ces pratiques illégales, selon lui, ont contribué à accentuer la flambée des prix de la viande sur le marché.

