Tunisie: Renouvellement de l'hébergement universitaire - Démarrage aujourd'hui de l'inscription en ligne

Les inscriptions en ligne pour le renouvellement des logements universitaires débutent aujourd'hui, mercredi 20 août 2025, pour les étudiantes ayant obtenu leur baccalauréat en 2024, pour l'année universitaire 2025-2026.

Dans un communiqué précédent, l'Office des Œuvres Universitaires du Nord (OUN), relevant du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, a appelé à s'inscrire via le lien suivant :www.ooun.rnu.tn/fr/etudia nt/login.

Les résultats des demandes enregistrées devraient être annoncés selon le calendrier de dépôt des demandes de logement et les dates de publication des résultats d'orientation vers les établissements d'hébergement pour l'année universitaire 2025-2026.

Il est à noter que les inscriptions se poursuivent jusqu'au 31 décembre 2025. L'annonce des résultats commencera entre le 27 août et le 8 septembre 2025, en fonction des dates de rentrée universitaire des différentes institutions.

La capacité d'accueil des résidences et des cités universitaires relevant de l'OUN est d'environ 28 500, comme l'a confirmé Choukri Al-Akrimi, directeur des services universitaires de l'Office du Nord, dans une déclaration précédente à la Radio Nationale.