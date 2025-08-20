Tunisie: À l'hôpital Sahloul, les patients honorent leurs médecins après leur rétablissement

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

Des patients de l'hôpital universitaire Sahloul ont rendu hommage aux médecins de l'unité de réadaptation cardiaque, exprimant leur gratitude à travers une initiative symbolique.

Selon Aymen Herrich, professeur agrégé au service de réadaptation cardiaque, ce geste reflète « la solidité de la relation humaine entre les patients et leurs médecins » et traduit « leur reconnaissance après l'amélioration de leur état de santé ».

Intervenant sur Jawhara FM, il a souligné que le travail au sein de cette unité « requiert sincérité, communication et engagement pour assurer un accompagnement physique et psychologique optimal aux patients cardiaques ».

Inaugurée en avril dernier par le ministre de la Santé Mustapha Ferjani, l'unité de réadaptation cardiaque de Sahloul offre aux patients un suivi post-infarctus et post-opératoire à travers des programmes sportifs, un soutien psychologique, une éducation sanitaire et nutritionnelle, assurés par une équipe pluridisciplinaire.

Dotée d'équipements modernes pour un coût de 240 mille dinars, l'unité comprend notamment un dispositif de suivi électrocardiographique et du matériel de rééducation physique.

