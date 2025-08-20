Tunisie: 95% des cahiers scolaires sont tunisiens et s'exportent même en Europe

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

Samir Mouelhi, vice-président de la Chambre des fabricants de cahiers scolaires, a apporté des précisions sur le marché des fournitures à l'approche de la rentrée.

Sur un ton rassurant, Mouelhi a confirmé que les prix des cahiers scolaires subventionnés et numérotés sont restés inchangés depuis près de six ans. Le cahier de 24 pages reste fixé à 430 millimes, le cahier de 48 pages à 930 millimes et celui de 72 pages à 1400 millimes.

Pour garantir l'approvisionnement, la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa (SNCPA) a déjà distribué 2000 tonnes sur un quota total de 5000 tonnes alloué pour cette année. Intervenant sur les ondes de Mosaïque Fm, il a souligné que le ministère du Commerce a augmenté de 25% le volume de cahiers subventionnés par rapport à l'année dernière, passant de 4000 à 5000 tonnes, afin de mieux couvrir la demande.

Par ailleurs, les cahiers non subventionnés sont disponibles en grande quantité et à des prix relativement plus bas que l'an dernier, selon le vice-président de la Chambre. Cette baisse est attribuée aux efforts conjoints des industriels et des détaillants, ainsi qu'à la baisse du prix du papier sur les marchés internationaux.

Mouelhi a mis en avant le dynamisme de la production nationale, révélant que près de 95% des cahiers disponibles sont d'origine tunisienne. Preuve de leur qualité, plusieurs fabricants tunisiens exportent avec succès leurs produits vers des marchés exigeants en Europe et en Afrique.

