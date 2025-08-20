Tunisie: Pour une intégration des enfants à besoins spécifiques dans les établissements éducatifs

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

Ce mardi, lors d'une rencontre entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et des représentants du ministère de l'Éducation et de la société civile, l'accent a été mis sur la nécessité d'une coordination entre les différentes parties prenantes et d'un accompagnement individuel des élèves via des programmes éducatifs adaptés.

Cette réunion était consacrée à l'examen des moyens de soutenir l'intégration scolaire des enfants en situation de handicap, notamment à travers la formation continue des équipes sanitaires et éducatives.

Le ministre de la Santé a souligné l'importance de mettre en place une stratégie nationale claire pour le dépistage et la prise en charge, ainsi que de créer une base de données pour le suivi des enfants intégrés.

Il a également réaffirmé l'engagement de son ministère à accompagner toutes les étapes de l'intégration scolaire afin de garantir l'égalité des chances et d'améliorer la qualité de vie des enfants.

