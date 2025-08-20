Tunisie: Clôture spirituelle et envoûtante à Nabeul - 'Al Maqâm' des Slatine El Hadhra fait vibrer le public

C'est dans une ambiance solennelle et vibrante que s'est achevée la 37e édition du Festival international de Nabeul. Pour clôturer un mois de festivités culturelles, le spectacle "Al Maqâm" des Slatine El Hadhra a offert une soirée inoubliable, mêlant musique mystique, chants soufis et émotions partagées.

Le théâtre de plein air Moncef Kort affichait complet depuis plusieurs jours. Le spectacle, très attendu, s'est joué à guichets fermés. À la nuit tombée, les lumières se sont tamisées, les premiers battements de bendir ont résonné, et la scène s'est transformée en un espace sacré où la tradition soufie tunisienne a pris toute sa place.

Dès les premières invocations, le public a été transporté dans un univers où la spiritualité se chante, se ressent, se vit. Le répertoire, puisé dans les grandes oeuvres du patrimoine soufi tunisien, a touché en plein coeur. Parmi les morceaux les plus acclamés, "Jaret Lachwa9", "Ya Lila Jaytek Bi Dkhil", "Ya Sayda Ya Naghara", ou encore les incontournables "Sidi Mansour"..., ont été repris en choeur par un public profondément impliqué.

Chaque chanson était une montée en puissance émotionnelle. Des voix puissantes, des harmonies profondes et une instrumentation traditionnelle maîtrisée ont créé une ambiance mystique. Certains spectateurs, les yeux fermés, la main sur le coeur, laissaient couler les larmes. D'autres, debout, accompagnaient les rythmes en frappant dans les mains, comme dans une véritable hadra populaire.

Les Slatine El Hadhra, habillés de blanc, de rouge et de vert, ont délivré une performance à la fois maîtrisée et habitée. Leur spectacle ne relevait pas uniquement de l'artistique : il touchait à l'âme. Chaque chant résonnait comme une invocation, chaque mélodie ouvrait une porte vers l'élévation intérieure.

En offrant une clôture aussi puissante et authentique, le Festival de Nabeul prouve qu'il sait conjuguer culture, tradition et spiritualité avec finesse. "Al Maqâm" n'était pas simplement un concert : c'était une immersion dans un art ancestral, vivant, et résolument fédérateur.