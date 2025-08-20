Afrique: Afrobasket 2025 - Barrages pour les quarts de finale - Le cinq tunisien hors sujet !

20 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Une humiliante défaite devant le Cap-Vert 87-54 et une élimination amère qui pose plus d'une question.

On attendait franchement beaucoup plus et mieux de notre équipe nationale face au Cap-Vert pour une place aux quarts de finale. Finalement, ce fut une totale déroute qui confirme les deux larges revers en phase de groupe.

L'équipe nationale n'a pas défendu ses chances tel un tenant en titre, mais a plié facilement devant un Cap-Vert supérieur individuellement et collectivement. Plus que la défaite, c'est le relâchement et la distraction collective qui agacent. Le dernier quart temps a tourné presque à la démonstration avec Abada, Marnaoui, Jaziri, Jaouadi et les autres basketteurs complètement déboussolés. Il n'y avait même pas l'envie de jouer, de s'opposer à l'adversaire et même de perdre avec honneur.

Ce fut un afrobasket raté

Mehdi Mary, sélectionneur national, tout comme son staff et ses joueurs n'avaient rien à donner. Le sélectionneur national était dépassé par les événements depuis un bon moment. C'est l'une des mauvaises affaires de l'ex bureau fédéral dissout et dont nous faisons les frais.

Et cet Afrobasket a montré que la relève n'a pas été réussie. La plupart des joueurs se surestiments et n'ont rien à voir avec la génération des cadors qui ont gagné. Maintenant, il faudra reconstruire la sélection mais avec des joueurs sérieux et de qualité, loin des préjugés et du copinage. Notre basket confirme sa descente inexorable depuis des années.

