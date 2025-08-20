Tunisie: TICAD 9 - Le pays et le Sénégal réaffirment leur volonté de renforcer la coopération bilatérale

En marge de sa participation au 9e Sommet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaafrani Zenzeri, a rencontré ce mercredi le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

Lors de cet entretien, Sarra Zaafrani Zenzeri a souligné l'importance de donner la priorité aux projets stratégiques bilatéraux, dans le cadre de la coopération existante entre les deux pays. Elle a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à diversifier ses partenariats économiques sur le continent africain, en s'appuyant sur son positionnement géographique stratégique en tant que porte d'entrée vers l'Afrique. Elle a également mis en avant le rôle central que peut jouer la Tunisie dans la mise en place de partenariats efficaces, et dans la promotion d'une coopération durable dans les domaines économique, social, technologique et scientifique.

La cheffe du gouvernement a par ailleurs évoqué les échéances bilatérales à venir, notamment la préparation de la Haute Commission mixte tuniso-sénégalaise, prévue au premier semestre 2026.

De son côté, le président sénégalais a salué la solidité historique des relations entre la Tunisie et le Sénégal, insistant sur la nécessité de les renforcer durablement dans l'esprit des fondateurs des deux républiques. Il a mis en avant les opportunités de coopération dans les secteurs vitaux et technologiques, tout en soulignant la convergence des positions des deux pays sur les grandes causes internationales, notamment la question palestinienne.

Pour rappel, la Tunisie est le deuxième pays africain, après le Kenya en 2016, à avoir accueilli une édition de la TICAD. Cette décision avait été prise lors du 33e Sommet ordinaire de l'Union africaine, tenu en février 2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie.