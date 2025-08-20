Sénégal: 26,6% des nouvelles entreprises enregistrées au 2e trimestre évoluent dans le commerce

20 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au deuxième trimestre 2025, 26,6% des entreprises (appelées personnes morales) immatriculées dans le Répertoire national des entreprises et associations (Rnea), évoluent dans le secteur du commerce.

Cette proportion est encore plus élevée pour les entreprises individuelles, où elle atteint 68,6%, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Parmi les autres secteurs d'activité les plus représentés pour les personnes morales figurent l'agriculture, l'élevage et la pêche (23,2%), les services aux entreprises (19,9%), le transport et les télécommunications (7,3%) ainsi que les services personnels et divers (6,9%).

En revanche, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie fait savoir enfin que les industries textiles (0,5%) et le secteur des hôtels, bars et restaurants (1,8%) restent les moins représentés dans les nouvelles entreprises créées et enregistrées au trimestre sous revue.

