Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire encaisse 109,999 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Dans le cadre de sa stratégie de financement de son budget, la Côte d'Ivoire a encaissé le mardi 19 août 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 109,999 milliards de FCFA au sortir de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 364 jours, 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 100 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 131,053 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 131,05%.

Le montant des soumissions retenu est de 109,999 milliards de FCFA et celui rejeté à 21,054 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 83,93%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,97% pour les bons, 7,05% pour les obligations de 3 ans,7,42% pour celles de 5 ans et 6,61% pour celles de 7 ans.

Le Trésor Public ivoirien entend rembourser les bons le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 août 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur sa valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 20 août 2028 pour celles de 3 ans, au 20 août 2030 pour celles de 5 ans et au 20 août 2032 pour celles de 7 ans. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,45% pour les obligations ayant une durée de 3 ans, 5,70% pour celles de 5 ans et 5,95% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.