Sénégal: A Mbour, la circulation perturbée après les dernières pluies

Les fortes pluies enregistrées lundi sur la Petite-Côte continuent de perturber la circulation dans plusieurs quartiers de Mbour (ouest), de nombreuses artères de cette ville restant inondées, a constaté l'APS.

La pluie a accéléré la dégradation de certains axes routiers déjà truffés de nids-de-poule.

C'est le cas du prolongement de la route nationale menant vers Joal, à hauteur de la mairie de Mbour.

A cet endroit, les eaux de pluie occupent entièrement la route, ralentissant la circulation sur cet axe stratégique du centre-ville de Mbour.

"Notre travail est à l'arrêt. Parfois, nous préférons garer nos voitures, plutôt que de transporter des clients et traverser ces marigots", dit Daouda Ndour, un chauffeur de taxi "clando".

Le constat reste le même au quartier Gounass de Grand-Mbour, où la route vers Saly Carrefour est engloutie par les eaux pluviales.

La gare routière de Mbour, notamment la voie passant derrière le magasin Auchan, présente le même décor.

Une situation qui concerne la quasi-totalité des axes secondaires des quartiers périphériques de la ville.

"C'est une situation déplorable qui mérite des solutions urgentes, pour soulager les populations", estime Birane Guèye, un taximan stationné près de l'hôtel de ville de Mbour.

"C'est très difficile pour nous les conducteurs de taxi clando, parce que nous sommes obligés d'attendre que l'eau soit évacuée pour reprendre nos activités", se plaint Daouda Ndour.

Il évoque des risques de panne pour ceux qui s'aventurent à conduire dans ces eaux stagnantes.

"Il faut une canalisation qui évacue directement l'eau vers la mer, pour que la situation revienne à la normale", préconise Birane Guèye.

Selon Pape Walile Ba, chef du service technique de la commune de Mbour, la présence de ces mares "s'explique par le fait que les eaux de ruissellement [charrient] beaucoup de sable, qui encombre les canalisations et finit par les boucher".

"Il y a des zones où on peut régler la situation facilement, parce qu'il y a une canalisation d'évacuation des eaux pluviales, mais il y a aussi des zones où il n'y en a pas", relève-t-il.

M. Ba assure toutefois que la mairie est en train de trouver les moyens de curer les canalisations, pour soulager les populations.