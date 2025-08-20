Sénégal: Sédhiou - La commune de Mangaroungou raccordée au réseau électrique

Sédhiou — La commune de Mangaroungou Santo, dans la région de Sédhiou (sud), a été officiellement raccordée au réseau électrique national, au cours d'une cérémonie présidée mardi par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène.

La mise en service du réseau électrique de cette commune du département de Goudomp s'inscrit dans le cadre d'un projet mis en oeuvre par l'ASER et l'entreprise espagnole AEE POWER EPC.

Ce projet avait été suspendu en novembre 2024 par l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Il a repris après une décision de la Cour suprême levant cette suspension, le 21 février dernier.

"Nous avons entamé les travaux dont la première phase concerne quarante localités. Nous avons enchainé avec trois cent soixante autres localités", a expliqué le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale.

Jean-Michel Sène a souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre de ce projet en vue d'électrifier 1743 localités "dans les délais impartis".

Le maire de la commune de Mangaroungou, Malamine Gomis, a salué l'aboutissement d'un "projet historique qui marque la fin d'une longue attente pour les populations" locales.

Il a plaidé pour l'extension du réseau électrique vers Mangaroungou Douma, une localité située non loin de la principale commune du même nom.

La cérémonie s'est conclue par l'allumage symbolique des lampadaires et des premières habitations connectées, sous les applaudissements des populations.