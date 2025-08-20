Sénégal: Inondation à Thiaroye-sur-Mer - L'Onas déploie de gros moyens

Après les directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'Office nationale de l'Assainissement du Sénégal (Onas) a mis en place un dispositif de pompage des eaux. Selon le directeur de l'exploitation et de la maintenance, Blaise Faye, ils ont installé des machines d'une capacité totale de 1.100 mᶾ/h qui ont pu évacuer ces eaux au bout de 7 heures de pompage et d'ici 72 heures maximum, ils promettent de mettre en appoint une pompe de capacité supérieure.

Présentement, il y a plus d'eau, dans les zones les points bas de Thiaroye-sur-Mer. Les eaux ont été évacuées, 7 heures après l'intervention de l'Office nationale de l'Assainissement du Sénégal (Onas) et de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP). « Nous avions augmenté la capacité de pompage. Précédemment, nous avons installé ici, au niveau du point bas, une capacité de pompage de 300 mᶾ par heure.

Mais face à cette intensité de pluie, nous nous sommes rendus compte que ça a été insuffisant, et qu'il fallait réagir de façon proactive. Ce qui nous a amené à installer une pompe supplémentaire de 500 mᶾ/h, qui a été complétée par 2 pompes de 150 mᶾ/h de la BNSP. Cette capacité totale de 1100 mᶾ/h a pu évacuer ces eaux au bout de 7 heures de pompage », a expliqué le directeur de l'exploitation et de la maintenance de l'Office nationale de l'Assainissement du Sénégal (Onas), Blaise Faye.

Toutefois, M. Faye a souligné que la BNSP a démobilisé. Ils ont une pompe complémentaire de 500 mᶾ/h, et ils comptent non seulement maintenir ce système, mais le renforcer. D'ici 72 heures maximum, selon lui, son équipe mettra en appoint une pompe de capacité supérieure à celle-là, pour au moins garantir ce point bas, pour ne pas revenir à la dernière situation passée. « En cas de pluies ce sera automatique.

Nous avons 2 pompes qui sont là automatiques, mais la pompe supplémentaire qui vient d'être amenée n'est pas automatique, elle est à démarrer par l'opérateur. C'est un système de pompage additionnel. Mais, nous allons encore augmenter sa puissance », a-t-il dit.

Une étude à mener dès cette semaine

Compte tenu des directives du directeur général de l'ONAS, M. Faye et son équipe comptent en perspective mener une étude dès cette semaine, pour voir la raccordabilité de ce point bas en mer, étant donné qu'il se situe à 300 mètres de la mer.

« Peut-être qu'à vue d'oeil, les levées topo ne permettront pas de capter en profondeur et d'avoir une protection des conduites, mais au moins, un canal ou un système de drainage, un écrêtage, nous comptons le faire. Et pour cela, les études que nous mènerons dans cette semaine, nous confirmerons quel système il va refléter », a-t-il expliqué.

A part ce point bas, à Thiaroye-sur-Mer, il y a un autre point bas. Mais, précisé M. Faye, c'est un projet qui n'est pas carrément impacté lors de cette pluie. D'ailleurs, l'Onas a commencé à réaliser en réseau, qui n'est pas encore terminé, qui nécessite la traversée du rail.

« Nous avons, par la voix du directeur général de l'Onas, émis un courrier au service étatique qui s'en occupe, mais nous n'avons pas encore la réponse. Par ailleurs, il y a la station à Cotonnières, qui s'occupe du drainage de la zone à quelques mètres d'ici, qui fonctionne correctement », a-t-il souligné.