Afrique de l'Ouest: Rencontre en prelude à la Ticad - Les présidents Faye et El Ghazouani redynamisent l'axe Dakar-Nouakchott

Cette rencontre fraternelle sur le sol japonais entre les deux présidents s'inscrit dans la dynamique de renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Sénégal et la Mauritanie. Elle a surtout été marquée par une volonté commune de renforcer la concertation et la collaboration entre les deux pays unis par l'histoire, la géographie et un destin partagé.

Cette discussion entre les présidents Faye et El Ghazouani intervient également dans un contexte de renforcement des coopérations régionales, notamment en matière de sécurité au Sahel. D'ailleurs, des initiatives conjointes sont menées par plusieurs pays africains pour lutter contre le terrorisme et promouvoir le développement économique et social. À ce titre, Bassirou Diomaye Faye a joué un rôle de médiateur entre la Cedeao et l'Alliance des États du Sahel (Aes).

Accompagné de la Première dame Marie Khone Faye, le chef de l'État est arrivé au Japon pour une visite officielle qui va du 18 au 26 août 2025. Ce déplacement sera marqué par plusieurs moments importants, particulièrement sa participation à la Ticad 9 qui se tient à Yokohama.

Lors de ce grand rendez-vous économique, le président de la République portera la voix du Sénégal sur les enjeux majeurs liés à la coopération internationale, à l'innovation et à la souveraineté économique du continent africain.

Il participera aussi à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, qui est une vitrine pour présenter l'Agenda national de Transformation ainsi que les opportunités d'investissement, de partenariat et de valorisation des talents sénégalais.

Au menu, des rencontres bilatérales avec des dirigeants politiques, économiques et institutionnels japonais et internationaux sont également prévues, dans le but de consolider les partenariats stratégiques.