Afrique: Afrobasket masculin 2025-Quart de finale - Le Sénégal défie le Nigeria à 18 heures

Après sa qualification, lundi, en quart de finale de l'AfroBasket aux dépens du Soudan du Sud (78-65), le Sénégal rencontre, cet après-midi, le Nigeria pour une place en demi-finale. Des retrouvailles entre les deux formations, géants du basket continental.

Le Nigeria et le Sénégal s'affronteront, aujourd'hui mercredi, à la Kilamba Arena de Luanda, en quart de finale de l'AfroBasket masculin. Le Nigeria, qui a terminé premier de son groupe B et qualifié directement en quart de finale, se dresse sur la route des « Lions » pour la reconquête du titre continental. Et ce sera une bataille entre deux géants de l'Afrique de l'Ouest.

Les deux équipes se connaissent bien pour avoir disputé 7 matchs au total. Le Nigeria a eu 4 victoires et a concédé 3 défaites face au Sénégal. En championnat d'Afrique, les « D-Tigers » ont eu plus de succès que les « Lions ». En revanche, les deux équipes sont à une victoire chacune en éliminatoires. Et au tournoi de qualification olympique, le Sénégal a damé le Nigeria avec un succès. Cependant, le quart de finale de ce soir sera une autre paire de manches.

Le Sénégal a l'ambition de revenir sur le toit de l'Afrique et il lui faudra passer par les meilleures équipes du continent. Et le coach Desagana Diop a prévenu que son équipe monte en puissance même si, jusqu'à présent, elle n'a pas encore montré ce qu'elle sait faire en basket. Le sélectionneur du Sénégal en a recommandé aux « Lions » d'élever leur niveau de jeu afin de rester une équipe redoutable.

Brancou Badio et Jean-Jacques Boissy, très habiles aux tirs à distance, sont attendus sur ce match important. Mais aussi Karim Mané, qui a réussi un match correct notamment sur les rebonds contre le Soudan du Sud après sa sortie pour avoir commis cinq fautes. Mais aussi Ibou Badji qui n'a pas été en reste dans ce dernier match de qualification en réussissant à inscrire 13 points à son compteur.Mais il faudra se méfier de cette équipe du Nigeria qui dispose aussi de lanceurs de missiles.