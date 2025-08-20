Congo-Kinshasa: Arrivée du général Ulisses de Mesquita, commandant de la Force de la MONUSCO, à Djaiba

Radio Okapi (Kinshasa)

Le général Ulisses de Mesquita Gomes, commandant de la Force de la MONUSCO, est arrivé ce mercredi 20 août dans la localité de Djaiba, territoire de Djugu, en Ituri. Cette visite intervient alors que des milliers de personnes déplacées par les attaques des groupes armés ont trouvé refuge autour de la base de la MONUSCO dans cette région depuis plusieurs mois.

La présence du général Ulisses de Mesquita Gomes témoigne de la solidarité de la MONUSCO envers les populations d'Ituri, durement affectées par les violences répétées des groupes armés.

Au cours de son séjour à Bunia, chef-lieu de la province, le général Ulisses de Mesquita Gomes prévoit des rencontres avec les autorités coutumières et le comité de sécurité territorial pour mieux comprendre la situation sécuritaire, particulièrement marquée par des conflits intercommunautaires et armés dans les territoires de Djugu et Irumu.

Le général visitera également plusieurs projets communautaires à impact rapide (QIPS), soutenus financièrement par la MONUSCO, visant à répondre aux besoins urgents des populations locales.

