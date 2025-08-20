Afrique: Mondial 2026 - La FIFA désigne un quatuor arbitral somalien pour le match RDC-Sénégal

20 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Fédération international de football association (FIFA) a désigné mardi 19 aout, un quatuor arbitral Somalien pour officier le match entre la RDC et le Sénégal.

Cette rencontre compte pour la 8e journée du groupe B, des éliminatoires de la Coupe du Monde de Football 2026.

Ce match est fixé au mardi 9 septembre à 17h00, au des Martyrs de Kinshasa.

L'organe faitier du football mondial a confié le sifflet à l'arbitre Artan Omar Abdulkadir, il aura comme assistant 1, son compatriote ABDI Hamza Hagi et assistant 2, c'est Mahamud Mahad Ali, enfin l'arbitre protocolaire c'est Hussein Ahmed Hassan.

Cette explication interviendra 4 jours après la rencontre entre le Soudan du Sud et la RDC à Djuba le vendredi 5 du même mois pour le compte de la 7e journée de ces mêmes éliminatoires.

Au classement dans ce groupe B, la RDC occupe la tête avec 13 points +5, suivi du Sénégal 12 +7, le Soudan est 3e avec 12 points +6, le Togo 4e avec 4 points -3, le Soudan du Sud est 5e avec 3 points -8, enfin la Mauritanie dernière avec 2 points -7.

