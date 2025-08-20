Afrique: L'IFRC lance la campagne Faim Zéro pour promouvoir une sécurité alimentaire durable à travers le continent

communiqué de presse

Nairobi, Kenya, 19 août 2025 - La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) a officiellement lancé sa campagne « Faim Zéro en Afrique : Unis pour des solutions durables », marquant une étape audacieuse dans la redéfinition de la lutte contre la faim en Afrique.

La campagne a été dévoilée ce 19 août 2025 lors d'un événement virtuel animé par la journaliste primée Victoria Rubadiri, réunissant des dirigeants africains, des acteurs humanitaires et des innovateurs communautaires venus de tout le continent.

Sa mission: aller au-delà de l'aide à court terme et investir dans des solutions durables, menées par les communautés, qui renforcent les systèmes locaux, s'adaptent au climat et aux conflits, et apportent un changement résilient et pérenne.

Une crise systémique, une opportunité collective

En Afrique subsaharienne, plus de 282 millions de personnes souffrent de sous-alimentation -- soit près d'un tiers de la population mondiale en insécurité alimentaire. Rien qu'en 2024, 173 millions de personnes ont été confrontées à une insécurité alimentaire aiguë ou pire, les femmes et les enfants portant le fardeau le plus lourd.

Cette crise trouve son origine dans des facteurs structurels profondément enracinés -- chocs climatiques, conflits, déplacements, faiblesse des systèmes alimentaires et de protection sociale. Mais elle représente aussi une occasion historique de repenser notre manière de répondre.

La campagne Faim Zéro : Unis pour des solutions durables appelle à un changement de cap, passant d'une aide à court terme à des solutions communautaires, portées par les Africains eux-mêmes, et qui construisent une résilience à long terme.

« C'est un tournant », déclare Pierre Kremer, Directeur régional adjoint de l'IFRC pour l'Afrique. « Nous passons de l'aide alimentaire ponctuelle à un changement durable, porté par les communautés. Pour l'Afrique, c'est un appel à l'unité pour mettre fin à la faim, en s'appuyant sur l'ingéniosité locale, les pratiques climato-intelligentes et des moyens de subsistance durables. »

Solutions durables, leadership africain

Lancée au Kenya, en Éthiopie, en RDC, au Mali, au Nigéria et au Zimbabwe, la campagne s'appuie sur l'ODD 2, l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Déclaration de Malabo. Elle vise à atteindre 60 millions de personnes vulnérables dans 15 pays d'ici 2030.

La campagne Faim Zéro orientera les investissements vers :

Agriculture climato-intelligente et restauration des écosystèmes

Accès au financement et aux marchés

Protection sociale dirigée par les communautés

Coopératives dirigées par les femmes et les jeunes

Systèmes intégrés d'alimentation, de santé et de nutrition

Du lancement à l'action

L'IFRC impulse cette transformation à travers son réseau de Sociétés nationales africaines et plus d'un million de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ancrés dans les communautés. Ces volontaires, intégrés aux systèmes locaux et dignes de confiance aux yeux de leurs communautés, contribuent à mettre à l'échelle des approches éprouvées et conçues localement pour renforcer la sécurité alimentaire.

Et après ?

Le lancement est peut-être terminé, mais la mission ne fait que commencer : l'IFRC appelle les gouvernements, les bailleurs, le secteur privé, la société civile, les médias et la diaspora africaine à contribuer à l'expansion et à la réplication de ces solutions.

Le message de la campagne est clair : la Faim Zéro commence avec nous.