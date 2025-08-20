Afrique: Déclaration - L'IFRC rend hommage à un membre du personnel de la Croix-Rouge éthiopienne décédé

communiqué de presse

L'IFRC est profondément attristée par le décès tragique de M. Ato Honelegn Fentahun, membre dévoué du personnel de la Croix-Rouge éthiopienne, et exprime toute sa solidarité à la Croix-Rouge éthiopienne (CRE) en cette période difficile.

Ato Honelegn Fentahun était en service lorsqu'il a perdu la vie. Le 14 août, un incident sécuritaire est survenu dans la zone de Cheneq, district de Janamora Woreda, dans la zone de North Gondar, région de l'Amhara. Trois membres du personnel de l'ERCS, dont Ato Honelegn Fentahun, ont été enlevés par des individus armés non identifiés alors qu'ils revenaient de la livraison d'une ambulance. Ils ont été libérés le 15 août, mais à sa libération, Ato Honelegn Fentahun a nécessité des soins médicaux immédiats et a été transporté à l'hôpital, où il est malheureusement décédé peu après son arrivée.

Aujourd'hui marque la Journée mondiale de l'aide humanitaire, et cette perte déchirante rappelle une fois encore les dangers auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires qui se mettent en danger pour servir les communautés vulnérables. Depuis le début de l'année 2025, 18 membres du personnel et volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde ont perdu la vie en accomplissant leurs missions humanitaires.

Toute attaque, enlèvement ou obstruction visant le personnel humanitaire compromet la capacité du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à fournir une assistance vitale. Le Mouvement condamne fermement de tels incidents et appelle toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et à assurer la protection des travailleurs humanitaires, qui consacrent leur vie à aider ceux qui en ont besoin.

Nos pensées accompagnent la famille et les proches de M. Ato Honelegn Fentahun, ainsi que nos collègues de la Croix-Rouge éthiopienne, en ce moment particulièrement douloureux.