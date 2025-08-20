Tunisie: Le prix du café atteint son plus haut niveau en deux mois

Les prix des contrats à terme de café Arabica, négociés à New York, ont atteint leur plus haut niveau en deux mois.

Cette augmentation est due aux craintes que des vagues de froid et de gel récurrentes ne réduisent la production au Brésil.

Le prix des contrats à terme du café Arabica pour livraison en décembre a augmenté de 2,95 % pour atteindre 3,459 dollars la livre à 16h29 (heure de La Mecque). De son côté, le prix du café Robusta à Londres a grimpé de près de 4,15 %. Il s'agit de la cinquième séance consécutive de gains pour l'Arabica, marquant ainsi sa plus longue série de hausses depuis le mois d'avril. Selon Michael McDougall, analyste chez McDougall Global View, cité par l'agence Bloomberg, la récolte de café de cette année au Brésil pourrait être inférieure aux prévisions en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Il a précisé que non seulement la récolte actuelle était préoccupante, mais que celle de 2026 pourrait également être limitée, car les vagues de froid entraînent déjà une floraison précoce due au stress. Selon une enquête de la Coffee Trading Academy, la récolte totale de café brésilien, incluant les variétés Arabica et Robusta, pour la saison 2025-2026 devrait s'élever à 63,9 millions de sacs (de 60 kg chacun), soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente.