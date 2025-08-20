Tunisie: Recours à l'arbitrage vidéo (VAR) à partir de la 5e journée de la phase retour

D'après Moez Mestiri, porte-parole de la Fédération Tunisienne de Football, la commission chargée d'étudier les différentes offres pour la technologie d'arbitrage vidéo (VAR) soumettra ce jeudi au bureau fédéral le classement des entreprises qui ont déposé leurs dossiers. Le bureau devrait ensuite approuver ce classement dans les plus brefs délais, permettant ainsi l'utilisation de la VAR dès la cinquième journée du championnat de la Ligue 1 professionnelle.

Dans une déclaration faite mercredi à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), le porte-parole a précisé que la fédération a géré ce dossier avec la plus grande transparence, en suivant les mêmes procédures que celles appliquées pour les marchés publics. Deux comités ont été formés : le premier a examiné la conformité des offres au cahier des charges, et a retenu quatre propositions tout en en rejetant une en raison de l'absence de garantie bancaire.

Le deuxième comité se réunira ce jeudi en présence de toutes les parties concernées, dont un huissier de justice, un ingénieur spécialisé en télécommunications et un professeur d'université expert en réseaux. Ce comité présentera le classement des fournisseurs retenus, qui sera ensuite soumis au bureau fédéral pour une décision finale. Une fois le choix fait, le contrat sera rédigé et envoyé à l'entreprise sélectionnée pour qu'elle puisse commencer à importer le matériel nécessaire.

Mestiri a ajouté que les offres retenues étaient de haute qualité et provenaient d'entreprises internationales spécialisées dans la VAR, basées en Italie, en Angleterre et au Portugal. Il a également assuré que la fédération fera tout son possible pour réduire le délai de livraison du matériel, estimé entre une semaine et 10 jours. L'objectif est d'installer la technologie dans les stades de la Ligue 1 et de l'utiliser officiellement dès la cinquième journée du championnat, prévue les 12 et 13 septembre prochains.