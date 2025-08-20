Tunisie: Syndicat du prêt-à-porter - Appel à amender la loi 98 relative à la période des soldes

20 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le porte-parole de la Chambre syndicale des chaînes de magasins de prêt-à-porter, Chokri Jarraya, a demandé au ministère du Commerce et du Développement des exportations d'amender la loi 98 concernant la période des soldes. Il a précisé que ces réformes seraient dans l'intérêt des citoyens.

Lors de son intervention ce mercredi 20 août 2025 à l'émission « Il se passe en Tunisie » sur la Radio Nationale, Jarraya a souligné que la loi 98 posait deux problèmes majeurs. Le premier est l'interdiction de toute réduction de prix dans les 40 jours précédant le début de la période des soldes. Le second est l'interdiction d'inclure dans les soldes les marchandises achetées moins de trois mois auparavant.

Le porte-parole a également rappelé que les professionnels du secteur réclament une réforme de cette loi depuis deux ou trois ans, et a insisté sur le fait que cette révision bénéficierait aux consommateurs.

Chokri Jarraya a reconnu que la saison des soldes d'été n'avait pas été un succès. Il a attribué cet échec au fait que la date de début des soldes n'a été annoncée que le 7 août, alors que les grandes villes du pays sont pratiquement désertes pendant l'été.

Jarraya a ajouté qu'il aurait été préférable de lancer les soldes dès le mois de mai, et a conclu qu'il était inutile de les prolonger.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.