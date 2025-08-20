Tunisie: Syndicat du prêt-à-porter - Appel à amender la loi 98 relative à la période des soldes

Le porte-parole de la Chambre syndicale des chaînes de magasins de prêt-à-porter, Chokri Jarraya, a demandé au ministère du Commerce et du Développement des exportations d'amender la loi 98 concernant la période des soldes. Il a précisé que ces réformes seraient dans l'intérêt des citoyens.

Lors de son intervention ce mercredi 20 août 2025 à l'émission « Il se passe en Tunisie » sur la Radio Nationale, Jarraya a souligné que la loi 98 posait deux problèmes majeurs. Le premier est l'interdiction de toute réduction de prix dans les 40 jours précédant le début de la période des soldes. Le second est l'interdiction d'inclure dans les soldes les marchandises achetées moins de trois mois auparavant.

Le porte-parole a également rappelé que les professionnels du secteur réclament une réforme de cette loi depuis deux ou trois ans, et a insisté sur le fait que cette révision bénéficierait aux consommateurs.

Chokri Jarraya a reconnu que la saison des soldes d'été n'avait pas été un succès. Il a attribué cet échec au fait que la date de début des soldes n'a été annoncée que le 7 août, alors que les grandes villes du pays sont pratiquement désertes pendant l'été.

Jarraya a ajouté qu'il aurait été préférable de lancer les soldes dès le mois de mai, et a conclu qu'il était inutile de les prolonger.