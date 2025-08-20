Tunisie: Formation d'aides-soignants dans des établissements privés - Attention à l'arnaque

Béchir Ayari, directeur général de la formation professionnelle au ministère de l'Emploi, a révélé un phénomène inquiétant : certaines institutions de formation privées continuent de proposer des formations en tant qu'aide-soignant », bien que cette spécialité soit officiellement suspendue depuis 2011.

D'après des déclarations faites à l'émission « Youm Saïd » sur la Radio Nationale, Al-Ayari a affirmé que ces institutions arnaquent les stagiaires en commercialisant une spécialité dont la formation est toujours officiellement suspendue. La raison en est le manque de besoin réel pour cette profession sur le marché du travail.

Il a souligné que ce phénomène met une pression supplémentaire sur le marché de l'emploi. Le ministère de la Santé a d'ailleurs indiqué que plus de 4 251 diplômés de cette spécialité figurent toujours sur les listes d'attente pour un recrutement.